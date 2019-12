Pep Guardiola nu se grabeste sa semneze un nou contract cu Manchester City: Sa vedem daca il merit

Antrenorul Pep Guardiola nu se grăbeşte să semneze un nou contract cu Manchester City, precizând că trebuie să vadă întâi dacă merită şi apoi să parafeze înţelegerea, potrivit news.ro.

"Se vor face patru sezoane de când sunt aici. La finalul sezonului viitor vor fi cinci, deoarece vreau să fiu aici până atunci. Aşa că este un timp lung. Uitaţi-vă ce se întâmplă, cluburile îşi demit antrenorii săptămână de săptămână. Am răspuns de multe ori, mă simt extraordinar de bine aici. Pentru a semna un contract trebuie să văd cum merge şi dacă îl merit. Am crescut mult nivelul în ultimii ani şi aşteptările sunt mai mari, trebuie să vedem dacă ne putem descurca. Nu este numai decizia mea, nu am vorbit cu clubul. Acum, e un pic de pauză cu familia de Crăciun, apoi ne pregătim pentru meciul cu Wolverhampton şi apoi ne putem gândi la viitor", a declarat Guardiola, potrivit presei engleze.

Citește și: Sayed Baqer a primit o suspendare de 10 meciuri din partea FIFA pentru comportament discriminatoriu

Tehnicianul catalan de 48 de ani este din vara anului 2016 la City şi mai are are contract până în vara anului 2021. El a cucerit două campionate cu formaţia din Manchester, de două ori Cupa Ligii, tot de două ori Supercupa Angliei şi o dată Cupa Angliei.

Meciul Wolverhampton - Manchester City va avea loc, vineri, în etapa a XIX-a a Premier League.