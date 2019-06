Pepe se insoara din nou. Artistul a dat totul din casa

Pepe se insoara din nou. Da, da, ati auzit bine. Artistul vrea sa faca o noua nunta cu Raluca Pastrama, frumoasa lui sotie. Cum i-a venit artistului ideea, va spunem in continuare.

Pepe si Raluca Pastrama formeaza un cuplu de opt ani, iar artistul spune ca s-a gandit la o noua nunta. De obicei, cuplurile aniverseaza nunta de argint la 25 de ani de casatorie si nunta de aur la 50 de ani de casatorie. Dar pentru ca pana atunci nu mai au rabdare, Pepe si Raluca Pastrama vor sa mai faca o nunta inventata de ei, asa cum spune artistul, la aniversarea celor 8 ani. Daca acest lucru se va si indeplini, ramane de vazut.

In plus, intr-un interviu pentru "Star Matinal" de la Antena Stars, Pepe a vorbit si despre cum a inceput relatia cu sotia sa, dar si despre prima vacanta pe care au petrecut-o impreuna.

„De cand ne-am cunoscut facem 8 ani. Prima data cand am mers in vacanta cu ea, am dormit ca fratii. N-am dormit nici cu sora-mea adevarata asa cum am dormit cu ea, in serile alea. A fost foarte frumos. Era cum trebuia sa fie. M-am chinuit foarte tare cu lucrurile astea si am intrat intr-o obisnuinta si am ramas asa. Am zis ca o impresionez ca sunt gentil si asa am ramas. (...) Vrem sa inventam nunta de diamant. (...) O sa mergem intr-o vacanta cu copiii, o sa mergem si separat. Sunt propriul meu sef", a declarat Pepe la "Star Matinal"

„L-am pus la proba, sa vad daca merita sa fie sotul meu", a declarat Raluca Pastrama.

