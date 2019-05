Pepeni care costa zeci de mii de dolari. Este vorba de o specie care se cultiva doar pe insula Hokkaido din Japonia

Pepene galben Hokkaido google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pepeni de zeci de mii de dolari. Este vorba de o specie japoneza. Doi pepeni galbeni, care sunt cultivati pe insula Hokkaido, costa 45.600 de dolari. O avere pentru un miez portocaliu si un gust divin. Cei doi pepeni au facut parte din cei 1000 licitati la piata din Sapporo. Au fost cumparati de o firma de bauturi. Vezi si: Reportaj direct din livezile de ciresi! Iata cu cat se vinde un kilogram la producator si cat ajunge sa coste in pietele din Iasi. Samsarii fac avere dand tepe zilnic Se considera ca acest tip de pepene are o calitate exceptionala. S-a copt dupa o perioada lunga de stat la soare si a crescut intr-un ritm constant. Localitatea Yubari din Japonia are deja o traditie p ...