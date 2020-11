Pepiniera abonatilor la functii bugetare din Nuclearelectrica si Transgaz, companiile de energie ale statului roman

In consiliile de administratie ale companiilor energetice la care statul este actionar majoritar, precum Nuclearelectrica si Transgaz, membrii ocupa, adesea, mai multe functii, ajungand sa castige sume mari de bani, la finalul anului, din indemnizatiile cuvenite. Ziare.com continua serialalul in care va prezinta o parte dintre persoanele abonate la functii in institutiile statului roman.