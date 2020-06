PepsiCo anunta ca si-a redus emisiile absolute de gaze cu efect de sera cu 6% in 2019, in Europa

Gigantul american PepsiCo a anunţat joi că şi-a redus emisiile absolute de gaze cu efect de seră cu 6% în 2019, în Europa, de-a lungul lanţului său valoric, obiectivul său fiind de a le reduce cu 20% până în 2030 faţă de valoarea de referinţă din 2015, potrivit news.ro.

"Compania îşi demonstrează angajamentul de a reduce schimbările climatice prin limitarea emisiilor de GES de-a lungul întregului său lanţ valoric, inclusiv aprovizionarea agricolă, ambalarea şi fabricaţia", precizează compania într-un comunicat.

PepsiCo a lansat Raportul de Sustenabilitate pentru 2019.

"Presiunile de mediu şi de ordin social pe care le întâmpinăm astăzi la nivel global aduc în prim plan nevoia de schimbări sistemice. Aceste provocări necesită nu numai un angajament mai profund din partea sectorului privat, ci şi acţiuni demonstrate şi susţinute. În calitate de lider mondial în domeniul alimentelor şi băuturilor, avem responsabilitatea de a ne folosi de amploarea şi influenţa noastră pentru a ajuta la rezolvarea provocărilor pe termen lung, inclusiv abordarea ameninţărilor asupra sistemului nostru alimentar, care s-au tensionat odată cu evoluţia pandemiei. Facem progrese semnificative de care sunt foarte mândru. Ştim că va dura şi mai mult. De la modul în care cultivăm alimente şi fabricăm produse, până la schimbări pozitive pe care le inspirăm, ne-am angajat să contribuim la construirea unui viitor mai bun pentru oameni şi pentru planetă", a declarat Ramon Laguarta, CEO şi preşedinte al PepsiCo.

Raportul de sustenabilitate pentru 2019 detaliază progresul din domeniile prioritare în care PepsiCo consideră că poate avea cel mai valoros impact: agricultură, apă, climă, ambalaje, produse şi oameni.

"Reperele din Europa includ: reducerea emisiilor în întregul său lanţ valoric: PepsiCo şi-a redus emisiile absolute de GES cu 6% de-a lungul lanţul său valoric global în 2019, făcând progrese către obiectivul său de a le reduce cu 20% până în 2030 faţă de valoarea de referinţă din 2015. Pe continent, intenţionează să joace un rol cheie în a ajuta Europa să atingă neutralitatea climatică până în 2050 şi se implică activ în discuţii în jurul măsurilor legislative pentru atingerea acestui obiectiv, inclusiv sprijinul Acordului Ecologic al Comisiei Europene", anunţă compania.

Un alt reper menţionat este adoptarea unor obiective ştiinţifice de reducere a emisiilor pentru a limita încălzirea globală la 1,5° C: în aprilie 2020, PepsiCo şi-a afirmat planurile de a accelera acţiunile asupra schimbărilor climatice, semnând Angajamentul Companiilor pentru 1.5° C. Aceasta face parte din strategia PepsiCo pe termen lung de a atinge ţinta de zero emisii nete până în 2050.

În ceea ce priveşte investiţia şi extinderea tehnologiei agricole de precizie pentru a îmbunătăţi eficienţa fermierilor, prin Programul de Agricultură Sustenabilă al PepsiCo, în 2019, compania a lucrat cu peste 1.500 de fermieri şi cultivatori din Europa pentru a-şi reduce impactul asupra mediului prin sporirea eficienţei energetice, crescând mai mult cu mai puţine resurse.

"Noile inovaţii, cum ar fi tehnologia agriculturii de precizie a PepsiCo şi Cool Farm Tool, permit fermierilor să cuantifice emisiile de gaze cu efect de seră din fermă. PepsiCo continuă să se bazeze pe tehnologia de monitorizare pe care a dezvoltat-o ​​împreună cu Universitatea Cambridge, care le permite fermierilor să folosească cele mai noi capabilităţi mobile şi web, pentru a monitoriza peste 48.000 de hectare de producţie de cartofi. Pe 14 pieţe din Europa, PepsiCo colectează date pe teren pentru a ajuta fermierii să înţeleagă mai bine cum să crească randamentul şi calitatea culturilor, optimizând în acelaşi timp aporturile necesare, cum ar fi apa şi îngrăşământul, care pot contribui la reducerea utilizării resurselor şi a emisiilor de GES", arată compania.

De asemenea, compania dezvoltă practici agricole mai eficiente pentru a construi o mai bună rezistenţă a culturilor. Sistemul de monitorizare a culturilor din Europa a fost utilizat pentru a urmări soiurile de cartofi şi aprovizionarea cu seminţe în ultimii ani. Beneficiile acestui program s-au observat în timpul precipitaţiilor abundente din Europa în sezonul de recoltare din 2019, deoarece compania a putut colabora mai strâns cu fermierii locali pentru a prelungi perioada de recoltare şi a evita pierderea recoltelor.

"Reducerea emisiilor în procesul de fabricaţie: în 2019, PepsiCo a obţinut 100% energie electrică regenerabilă pe nouă pieţe europene – Spania, Belgia, Portugalia, Italia, Regatul Unit, Olanda, Germania, Grecia şi Polonia. Aceasta include instalaţii de energie solară la faţa locului la uzinele PepsiCo's Rotterdam (NL), Carregado (Portugalia), Atena (Grecia), Limassol (Cipru) şi Tarsus (Turcia). În 2019, uzina Tropicana de la PepsiCo din Zeebrugge (Belgia) a instalat o nouă eoliană la faţa locului, care va genera aproximativ 40% din consumul total de energie electrică al uzinei, economisind aproximativ 4.232 de tone de CO2", mai arată compania.

Recent PepsiCo a început operaţiunile la noua sa fabrică de gazpacho Alvalle din Murcia din Spania, care a fost proiectată pentru a produce mai mult, folosind tot mai puţine resurse. Instalaţia va reduce consumul de energie cu 20% şi consumul de apă cu 30% comparativ cu instalaţia anterioară şi va avea aproape zero deşeuri. Aceste îmbunătăţiri au fost realizate prin folosirea iluminatului natural, eficienţa energetică ridicată a echipamentelor în toate zonele şi recuperării apei pluviale, care poate fi folosită pentru irigarea grădinii şi curăţarea drumurilor. Noua uzină foloseşte de asemenea energie electrică din surse 100% regenerabile şi încorporează cazane de înaltă eficienţă, panouri solare pentru apă caldă şi panouri fotovoltaice pentru generarea de energie electrică.

În întreaga reţea de producţie, PepsiCo va continua să investească în surse regenerabile şi va folosi resursele echipelor sale pentru a conduce schimbări de comportament şi a promova metode mai eficiente.

"Crearea unei economii circulare pentru ambalaje: deşeurile de ambalaje sunt o problemă globală urgentă. Deşi plasticul este un material de ambalare uşor şi extrem de util, care ajută la păstrarea alimentelor în siguranţă, la îndemână şi la preţuri accesibile, doar 14% din cele utilizate sunt reciclate eficient. PepsiCo lucrează la construirea unei economii circulare care să asigure o reducere a ambalajelor folosite, limitând astfel amprenta de carbon a ambalajelor sale. Viziunea durabilă a plasticului PepsiCo se bazează pe trei strategii interconectate: reducerea cantităţii de plastic pe care o foloseşte, reciclarea unui volum mai mare de plastic şi reinventarea ambalajului din plastic folosit", arată raportul.

PepsiCo lucrează, de asemenea, la creşterea cantităţii de PET reciclat pe care îl foloseşte în sticlele de plastic, cu obiectivul de a ajunge la o proporţie de 50% PET reciclat în sticlele din toată UE până în 2030.

"În timp ce ne uităm la deceniul viitor, eforturile globale de atenuare a schimbărilor climatice şi de susţinere a unui viitor mai durabil şi incluziv sunt mai cruciale ca niciodată. De la lucrul cu fermierii pentru a cultiva mai sustenabil, la inovarea în jurul ambalajelor, continuăm să ne concentrăm pe agenda noastră pe termen lung. Va fi nevoie de agilitate, acţiune colectivă şi colaborare şi, pe măsură ce ne gândim la abordarea noastră, suntem hotărâţi să îmbrăţişăm o lecţie importantă pe care am învăţat-o odată cu COVID-19: Lumea se poate mobiliza rapid atunci când lucrăm împreună pentru a atinge un obiectiv comun”, a declarat Simon Lowden, directorul de sustenabilitate al PepsiCo.

PepsiCo a generat peste 64 miliarde dolari venit net în 2018, adus de un portofoliu de alimente şi băuturi care include Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker şi Tropicana. Portofoliul PepsiCo este format din 22 de branduri ce generează fiecare peste 1 miliard de dolari în vânzări de retail anuale.