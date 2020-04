PepsiCo Romania vine in sprijinul cadrelor medicale si doneaza produse catre Crucea Rosie Romana

PepsiCo Romania, jucator de top pe piata romaneasca de bauturi racoritoare si snacksuri, sustine cadrele medicale, aflate in prima linie, in contextul combaterii pandemiei de coronavirus, printr-un parteneriat cu organizatia Crucea Rosie Romana, prin care doneaza produse in valoare totala de 200.000 de lei, pentru a fi distribuite spitalelor.