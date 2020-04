PER, acuzații dure dupa ce proiectul lui Dragnea a fost adoptat de Parlament: 'Parlamentarii au aratat ca susțin mafia padurilor'

Partidul Ecologist Român atenționează că proiectul său cu exportul de busteni a fost adoptat parțial și acuză parlamantarii de servilism față de grupuri de interese externe.

„Ieri s-a facut un pas promiţător în legiferarea exportului de păduri. Proiectul legislativ al Partidului Ecologist Roman, depus in Parlamentul Romaniei de catre PSD, a fost adoptat parţial. Cu toate acestea, taierile legale din ariile protejate si parcurile naţionale dar si taierile ilegale, in general, continuă să fie o mare problemă pentru România. Interzicerea exportului de buştean în afara Uniunii Europene nu va tăia deloc elanul mafiei pădurilor din ţara noastră. Înţelegem reglementarile privind aderarea şi astăzi, apartenenţa României la Uniunea Europeană, însă, faptul că in Romania padurile se taie alarmant, reprezintă o problemă de siguranţă naţională ce poate fi dezbatută şi rezolvată în cadrul CSAT. Mai mult, ne aflăm sub infrigementul Comisiei Europene privind tăierile ilegale de păduri deci, este un moment justificabil pentru ca România să ia atitudine. Un ipotetic Referendum pe această temă ar arăta ca românii sunt inclusiv impotriva tăierilor legale.

După discuţia de săptamana trecută cu Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, m-aş fi aşteptat că proiectul nostru să genereze o adevarată dezbatere. Din păcate, noua formă a legii rezolvă o mică parte a problemelor reale ale tăierilor de păduri. De ce nu au inclus şi cheresteaua? Cum rămâne cu exportul în UE a materialelor rezultate din lemn/ a materialului lemnos? Deși pare o mică victorie pentru ecologiști, parlamentarii au dezămăgit ieri prin forma restrângă a legii adoptate și au arătat, încă o dată, că susţin mafia pădurilor și că ne vând după cum se dă ordin!

Partidul Ecologist îşi continuă misiunea şi va rămâne consecvent pe obiectivul salvării pădurilor din România!”, transmite Dănuţ Pop, preşedinte PER.