PER: Antonie Solomon și-a depus candidatura pentru Primaria Craiova

Vineri, 14.08.2020, fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon, și-a depus candidatura la primăria municipiului resedintă al județului Dolj, însoțit de Dănuț Pop, Președintele Partidului Ecologist Român și liderii filialei județene.

“ Am intrat în această bătălie electorală pentru că iubesc Craiova și vreau să redau Craiova craiovenilor, să o scap de clanurile care au ajuns să facă legea. Vreau să fac un oraș frumos, curat, sigur, strălucitor, un oraș care să poată rivaliza cu orice mare capitală europeană. Cândva, acest oraș a fost al doilea din țară după București, vreau să redevină iar ce a fost odată.

Munca în primărie nu este ușoară, dar știu ce înseamnă. În secunda doi când intru în Primărie, mă apuc să muncesc. Nu orbecăi vreo doi ani prin instituție să văd care în ce birou este și cum se mișcă hârtiile. Am experiența mandatelor anterioare, am determinare, pot, vreau și știu ce am de făcut.

Le spun oamenilor să iasă din case și, pe 27 septembrie, să vină la vot.

Un primar prost este ales de oamenii buni care nu vin la vot.

Dragi craioveni, mergeți la vot, nu pentru a-l vota pe Solomon, votați pe cel care credeți că va face ceva pentru acest oraș, dar votați!”