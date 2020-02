PER cere demisia sefului CNCD, Asztalos Csaba

PER considera ca Şeful CNCD si-a depasit cu mult atributiile privind lamentarile despre atitudinea statutului roman vis-a- vis de etnicii maghiari din Transilvania, motiv pentru care dere demisia lui Asztalos Csaba din frunțea instituției.

„Persoana Asztalos Csaba ar fi putut spune orice, dar de la inaltimea unei institutii a statutlui roman, o pozitionare corecta ar fi fost una neutra, echilibrata, NICIDECUM pro Viktor Orban si Ungaria. Daca Csaba a primit ordin sa se transforme in vuvuzela celor de la Budapesta, in loc sa fie un sef de institutie vertical, corect raportat la toate minoritatile etnice din Romania, atunci ar fi momentul sa se produca schimbarea sa din fruntea CNCD. Intr-un interviu pentru Europa Liberă, șeful Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării isi varsa frustrarile in jurul termenului “izolare” atat a ungurilor in Romania cat si a Ungariei in Europa, scotand in evidenta "bunele intentii" ale premierului de la Budapesta privind strategia nationala a Ungariei de investitii, inceputa din 2011 si care vizeaza intreg bazinul Carpatic.

Cand tara "mama" isi finanteaza diaspora, nu inseamna NICIODATA ca preia din atributiile tarii gazda!”, se arată într-un comunicat de presă al PER.

PER îi reamintește lui Asztalos Csaba că „minoritatile entice din Romania beneficiaza de un pachet legislativ generos, as putea zice, intrucat romanii au coabitat foarte bine, generatii la rand cu toate etniile care, au ramas si astazi pe teritoriul Romaniei si a caror cultura face parte din patrimoniul acestei tari. Isi vorbesc dialectele, isi pastreaza sarbatorile tematice, isi tin slujbele din Biserica in limba materna, studiaza in limba materna, beneficiaza de locuri speciale la admitere, beneficiaza de reprezentanti in Parlament si mai ales de fonduri din partea statutului roman pentru a-si desfasura activitatile. Mai mult, UDMR este singurul partid etnic din Romania, ceea ce nu este tocmai legal si constitutional. Dar cu toate acestea exista!”.

„Ne-ar fi placut, dle Asztalos Csaba, sa vorbiti concret despre utilitatea parlamentarilor etnici in Parlamentul Romaniei (in afara de a inclina balanta majoritatii) si sa subliniati procesul de asimilare prezent in TOATE comunitatile entice din Romania. Am fi vrut sa auzim de la seful CNCD cum vorbeste despre importanta tuturor etniilor din Romania, de limba materna cat si despre dialectele deosebite din tara, care sunt pe cale de disparitie, subliniind ce benefic ar fi pentru sistemul de invatamant romanesc sa faca niste schimbari necesare privind modul de predare al limbii romane in toate aceste zone. Caci da, dle Csaba, pentru a fi loial Romaniei, trebuie sa vorbesti limba romana si sa respecti legislatia din tara gazda, care te pretuieste. Sigur ca, Romania este deficitara in unele domenii ministeriale, dar de aici si pana la a “izola” minoritatea maghiara, este cale lunga! Investitiile, infrastructura de transport sau invatamantul sunt prioritare pentru intreaga tara, nu doar pentru o comunitate etnica! Nu va mai victimizati! Ne-ar fi placut sa vorbiti sub ton imperativ si despre celelalte zone etnice ca Banat sau Dobrogea, dar se pare ca va intereseaza doar ungurii si aveti rolul de portavoce a lui Viktor Orban in Romania”, a mai spus Danut POP, presedinte PER.