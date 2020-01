PER: 'Cioloș vrea sa se foloseasca de liberali!'

"Cioloș vrea să se folosească de liberali! Toți românii stiu că Cioloș este un laș si s-a folosit de USR sa obtina un mandat deeuroparlamentar. Nu a candidat vreodată singur și cu toate acestea, a fost in funcții decisive. A avut “tătuci” care să îl plimbe de colo, colo și sa ii dea să mănânce! A pupat mâna, indiferent de culoare politica și i-a mers bine! Indiscutabil, un astfel de om este doar o slugabună! Astăzi, ne vorbește din poziția de sclav al lui Macron și își dă cu părerea fix despre alegeri. Anticipate!

Este un izvor nesecat de tupeu! Mai mult, vrea sa se agațe de PNL pe tema candidaților la alegerile locale când el, cu entitatea lui pe hârtii, sunt zero barat! Doar alegerea primarilor in doua tururi ii poate închide gura lui Cioloș, prilej cu care sperăm că sensibilul Vlăduț sa rămână la fel de determinat și sa candideze sigur, pe Plus. Apoi, sa continue "curajoși" și la alegerile parlamentare și să arate ca pot candida fără sa se pună in cârca altor partide. Tot Ciolos, sub pretextul unei drepte unite, își permite sa spună ca PNL nu ar putea câștiga cu proprii candidați. Oportunistul speră să tragă foloase și de la liberali, in primăvara! Nu mai bine și-ar vedea de Franța lui, draga, și ar înceta sa mai mimeze interesul față de soarta romanilor, când în realitate, este vorba mereu despre el ?!", se arată în comunicatul PER.