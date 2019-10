PER despree alegerile prezodențiale - Despre impostura prezidențiabilului Mircea Diaconu

Nu mi-ar fi atras atentia daca nu ar fi scris ca moare ȘI EL de grija padurilor dinRomânia. N- are liniște omul. I-au facut si poza cu aceste gânduri apasatoare, încadrându-lprintre cioturi, in varf de munte. Asa se intampla cand, dupa ani de stat pe la Bruxelles si frecatmenta, nu ai despre ce sa vorbesti că ai facut si începi sa te ingrijorezi despre mediulinconjurator din România. Tipic dambovitean! Este extrem de ușor să remarcăm ipocrizia șisuperficialitatea degajată de expresiile privind ingrijorarea si dragostea subită față de natura acelor care nu au ce sa spuna romanilor in campaniile elctorale.

De câte ori s-a vorbit despre activitatea lui Mircea Diaconu în ultimii 5 ani? L-a criticatcineva, i-a urmărit cineva acțiunile de europarlamentar? Pai nu, ca nu aveai ce! De când a obţinutaceastă sinecura, Mircea Diaconu nu s-a remarcat cu vreun proiect notabil in ParlamentulEuropean. Asta daca nu cumva chestiunea cu Patrimoniul Cultural în Europa ar fi depins intotalitate de el, caci, de la zona culturala nu s-a abatut. Practic, individul a avut o slujbă bineretribuită, pentru care nu a fost obligat să muncească deloc sau foarte puțin, iar despre natura orimediul inconjurator, macar declarativ, nici nu se poate face referire. Singurele sale merite sunt,poate, rezistenta presiunii din avion in cursele Bucuresti- Bruxelles ori a stresului privind platacelor 13 asistenti europarlamentari în România, față de 6, cât este media deputaților dinParlamentul European, pentru care a si fost verificat de procurorii francezi.

Evaziv, rupt parca de realitate si cu un limbaj de mahala, Mircea Diaconu continua siastazi rolul de pămpălău- lingău, în viata reala. Este un profitor al numelui său care a ratat șansade a ramâne în istorie ca un actor, chiar si mediocru cum era, dar, în tabloul onorabil al actorilordin România. El a ales sa scuipe pe cultură si a devenit un girant al jocurilor hidoase orchestratede Victor Ponta si Tariceanu. Culmea, doua personaje insalubre ale politicii românesti, care nuau facut nimic bun pentru mediul înconjurator. Nici pentru România, dar este altă discutie.

Ambii foști premieri ai României și tot ambii au ținut-o în brațe pe Grațiela Gavrilescupentru functiile de la Mediu, Ape și Păduri, ca si pe celelalte bocitoare ale pădurilor, cu care ne-am obisnuit prin ministere. Astazi, tot amandoi, arunca un actoras paralel in politica, care isipermite sa pronunte cuvântul “păduri”, știind că se înconjoară de cei mai dăunatori politicieni îndomeniu. Acestea, da, ipocrizie și tupeu de politruc!Partidul Ecologist Român critică și condamnă pe toți cei care profită în campanie detematica mediului înconjurator!