PER il ataca pe Tudor Ciuhodaru: Ai memoria scurta?

Partidul Ecologist Român îl acuză pe europarlamentarul Tudor Ciuhodaru că își face campanie cu o idee care nu îi aparține, tăierea pădurilor din România.

"Ciuhodarule, ai memoria scurtă?

Zilele trecute, europarlamentarul Tudor Ciuhodaru cerea Comisiei Europene interzicerea exportului de materiale lemnoase pe o perioada de cinci ani.

De fapt, acest proiect lansat de catre Partidul Ecologist Român a fost preluat, parțial modificat și promovat la nivel european și de către acest Ciuhodaru, proiect pe care el și-a pus semnătura la depunerea în Parlamentul României. In caz că a uitat, forma inițială a proiectului PER menționa ca perioada de interzicere a exportului de buștean și masă lemnoasă să fie de 10 ani și nu doar de 5, cum europarlamentarul pesedist l-a lansat sub numele de „Legea Ciuhodaru”. Așadar, daca își dorește cu adevarat un impact real asupra pădurilor din România, ar trebui să se refere la o perioadă minimă de 10 ani și chiar mai mult, dacă ar fi să privim recomandările specialiștilor privind ciclul necesar de regenerare al pădurilor. În cinci ani reusești, poate, să îți faci imagine pe această temă ca europarlamentar, dar nu să salvezi pădurile din România!

Sperând totuși că apelul său este un demers serios și nu doar o gargară de sezon pentru a ieși în evidență, salutăm preocuparea europarlamentarului Tudor Ciuhodaru de a promova la nivel european proiectul PER și îi cerem să modifice perioada de interzicere a exportului de masă lemnoasă, în solicitarea sa către Comisia Europeană", transmite președintele PER, Dănuț Pop.