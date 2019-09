PER: Kovesi va continua sa faca justiție politica selectiva și la UE

Președintele PER, Dănuț Pop, susține că Laura Codruța Kovesi va continua să facă justiție politică selectivă și la UE.

''În urmă cu câteva luni scriam că șefia EPPO este o funcție pur politică, poate cea mai clară expresie a bișniței politice europene, tip de negociere puternic contestat chiar de către aceștia ca fiind practicat în Parlamentul României. Mai mult, dupa ce s-au murdărit la gură de atâta “stat de drept” și “luptă anti- corupție”, astăzi, așa cum se discută despre viitoarea componență politică a organismelor UE, avem poate cea mai coruptă și lipsită de integritate echipă europeană, comparativ cu oricare guvern al României în ultimii 30 ani.

Didier Reynders, ministrul de externe al Belgiei și candidatul la postul de comisar pentru justiției în viitoarea CE, cercetat pentru spalarea unor bani obtinuti in urma a doua proiecte: constructia ambasadei Belgiei in Kinshasa si inchirierea unui sediu local al politiei federale), Sylvie Goulard, candidata Franței pentru postul de comisar european pentru Piață Internă- cercetata în cadrul unei anchete privind o serie de angajări fictive în Parlamentul European, Janusz Wojciechowski, pe care Guvernul de la Varsovia l-a propus pentru functia de comisar european pe Agricultura este cercetat de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) pentru cheltuiele foarte mari intre anii 2004- 2014, perioada in care a fost eurodeputat, Vera Jourova, politician, om de afaceri și avocată cehă, in prezent face parte din Comisia Juncker, fiind comisar european pentru Justiție, protecția consumatorului și egalitate de gen din octombrie 2014, este acuzata că ar fi falsificat raportul MCV din noiembrie 2018, Christine Lagarde, găsită vinovată de justiția franceză pentru neglijență (impact asupra alocării a vreo 400 de milioane de euro) a obținut sprijinul europarlamentarilor pentru următorii opt ani la conducerea Băncii Centrale Europene, de la 1 noiembrie si Rovana Plumb, propusa functia de comisar european la Transporturi, de asemenea, cercetata penal.

De astăzi, o adăugam și pe celebra Codruța Kovesi, cercetată și acuzată de către procurorii SIIJ de represiune nedreaptă, abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă. Înțelegem că europenii nu dau doi bani pe această secție de cercetare a magistraților români, dar ne Întrebăm, cum au putut omite ei ca doamna Kovesi, în calitate de procuror general a semnat protocoale secrete cu Serviciile de Informatii, că în subordinea sa procurorii au falsificat stenograme, au fabricat probe sau au dictat ei inșiși denunțuri mincinoase unor inculpați, că au existat ținte politice clare și că dosare aparute în campanie au eliminat anumiți candidați care ulterior au fost achitate dar, constribuind astfel la schimbarea actorilor de pe scena politică și mai ales a cursului normal al alegerilor electorale? Au omis europenii faptul că procurorul general al României se afla în casa unui politician în noaptea alegerilor electorale, alături de șefii de Servicii și alți politicieni, ori că același procuror general participa la pereceri neoficiale alături de oameni influenți din Servicii și politică ?

Normal că au omis! Aveau nevoie de cineva care face spectacol, nu de un profesionist ori bun manager de instituție juridică. Deși va fi considerata "mâna de fier a justiției" din UE, Codruța Kovesi are un greu bagaj de nerezolvări și eșecuri. Poate chiar complicități prin neintervenire la timp și păstrarea la sertar a unor dosare răsunătoare. Cel puțin, se vede bine că a meritat experimentul arestărilor și condamnarilor pe inscenari in Romania, spectacolul juridic excesiv din ultimii ani și etichetarea țării noastre ca fiind cea mai coruptă din Europa precum și glorificarea acestor practici, orbiți de propagandă, în fața întregii Uniuni.

Totuși, sper că nu se asteaptă cineva să urmeze un spectacol al cătușelor cu steagul UE în spate căci, miza o reprezintă tot țările de mâna a doua din est. Lupta pentru putere dintre Franța și Germania va continua iar Kovesi va omite și ea, probabil, cazurile uriașe de corupție din cele mai influente state UE care au votat-o să ajungă in funcție. Pentru că doamna Kovesi va practica o justiție politică, având în vedere că are o numire politică!

Si ca să închei ironic, cred că de astăzi, liderii europeni nu mai au niciun argument pentru a ține Turcia în afara UE, având în vedere că ei sunt cei care aplică dublu standard și discurs în mai toate domeniile, practică numiri politice cu personaje cercetate penal, îndepartandu- se astfel de la scopurile nobile pe care le-au avut inițiatorii Uniunii Europene dar și de la pretențiile pe care le au de la celelalte state member UE.'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.