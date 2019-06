PER: Pentru Fardaq și ASFOR, arborii se numara in bancnote

Președintele PER, Dănuț Pop, susține că pentru Fadaq și ASFOR, arborii se numără în bancnote.

''Pentru că propunerea legislativă care prevede interzicerea pe 10 ani a exportului de buștean cu sau fără coajă sau lemn rotund, cherestea și lemn de foc începând cu anul 2020 a ajuns la Comisii în cadrul Senatului, Fardaq și ASFOR își scot colții și atacă drastic precum prădătorii.

Într-o țară în care defrișarea, tăierile ilegale, tăierile legale în locuri ilegale precum și exportul de masă lemnoasă depășesc, nu doar standardele europene ci și pe cele ale oricărui stat cu pretenții de civilizație, cele două entități ne spun, pe față, că nu trebuie să oprim mafia forestieră din rațiuni economice. Pe scurt, comunitatea forestierilor ne spune că interzicerea exportului de buștean și cherestea o va costa peste un miliard de euro. E ca și cum o rețea de recrutare, îndemn sau constrângere la prostituție ne-ar spune că interzicerea proxenetismului le-ar falimenta afacerea. În fapt, România este o victimă a defrișărilor ilegale, a exportului exacerbat de masă lemnoasă, pentru că toate celelalte țări europene sunt protejate de o legislație fermă. Mai mult, forestierii strigă cu tupeu că “Percepția celor care se informează pe Facebook, legată de trenurile pline cu buștean, care părăsesc România și golesc versanții de păduri, este falsă.” și că “trenurile încărcate cu bușteni intră în România și nu ies din țară”!! Se pare că banii le-au luat mintile acestor egoiști!

Vedem cum propagandiștii de serviciu s-au moblizat ca să își apere felia, încercând să împiedice adoptarea legii, la fel ca în 2015, fix acum, când țara noastră încearcă să adopte o lege care să protejeze pădurile și să blocheze afacerile pe cât de profitabile, pe atât de dăunătoare României.

Necesitatea unei schimbări legislative în legătură cu tăierile pădurilor din România este evidentă și indiscutabilă. Această propunerea legislativă trebuie să fie adoptată, astăzi, mai mult ca niciodată! De fapt, este cel mai bun proiect restrictiv de până acum, la realizarea căruia a participat și PER, iar in acelasi timp este și o măsură așteptată de toți românii care prețuiesc aurul verde al României. PER consideră pădurea NU ca un factor strict economic, ci ca un component esențial al mediului înconjurător, cu valențe mult mai mari decât cele economice, respectiv: de stabilizare a reliefului, de reglare a debitelor de apă rezultate din precipitații care influențează valoarea coeficientului scurgerii apelor de suprafață, apoi, că o importantă sursă de procesare naturală a dioxidului de carbon, ca pe un element vital în producerea oxigenului necesar tuturor, ca filtru în poluarea atmosferei etc., așa cum, inclusiv cei de la Fardaq și ASFOR ar trebui să o vadă, dacă țin la sănătatea lor și a familiilor acestora.'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.