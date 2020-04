PER solicita Guvernului sa modifice programul de susținere a intreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMANIA

Partidul Ecologist Român susţine modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, 06.04.2020

Citește și: Pneumolog garantează că apa și sarea ajută în lupta cu coronavirus: Cum ne sterilizăm căile respiratorii / VIDEO

„Partidul Ecologist Român solicită Guvernului Orban completarea de urgentă Normelor metodologice prin introducerea companiilor de leasing, pe lângă bănci, in rândul companiilor financiare care pot finanţa capitalul de lucru sau investiţiile IMM-urilor, care beneficiază de garanţii de stat. Din datele preliminare, statul este pregatit să garanteze în limita sumei alocate, prin rectificare bugetară, de 3,3 mld. euro, aproximativ 40.000 de IMM-uri. In toată economia romanească specialiştii consideră că există 15.000 de firme bancabile. Pe cale de consecinţă vor ramâne foarte multe companii în afara schemei de finanţare. De aceea solicităm ca, alături de bănci, să fie incluse şi companiile de leasing”se arată într-un comunicat al Vicepreşedintelui PER, Marius Necula.