PER solicita parlamentarilor sa nu includa padurile in disputele politice și sa adopte Legile salvarii lor

''In plină sesiune extraordinară a Parlamentului, Partidul Ecologist Român cere ca pe ordinea de zi să fie pus proiectul legislativ al PER care prevede interzicerea exportului de buștean si cherestea, dezbătut în cadrul grupurilor de lucru PSD- PER si face un apel catre toti parlamentarii sa voteze pentru adoptarea acestei propuneri, atât de așteptată de români. Propunerea legislativă care prevede interzicerea pe 10 ani a exportului de buștean cu sau fără coajă sau lemn rotund, cherestea și lemn de foc începând cu anul 2020, a fost înregistrat, deja la Senat în luna mai a acestui an, urmând să fie dezbătut în comisiile de specialitate, apoi adoptat în plenul Senatului, ca primă Cameră sesizată.

Necesitatea unei schimbări legislative in legătură cu tăierile pădurilor din România este evidentă si indiscutabilă. Adoptarea acestui proiect de lege este acum în responsabilitatea și votul parlamentarilor români. Ca ecologiști și buni romani, noi, PER, am dus o muncă grea în realizarea unor proiecte importante pentru țară și este necesar ca împreună să continuăm ceea ce am început sa construim, indiferent de culoarea politică, nu pentru PER, nu pentru beneficiul vreunei persoane sau partid, ci pentru România.

In acest moment, pădurile din Romania se află la mâna aleșilor parlamentari, indiferent de partid. Dezechilibrul majorității parlamentare și orgoliile luptelor politice nu ar trebui să primeze ori influențeze adoptarea legilor atât de importante pentru țara noastră. Actualitatea internațională privind mediul înconjurator, schimbările climatice evidente și criza incendiilor de vegetație trebuie să trezească sensibilitatea fiecărui demnitar și să- l determine să prețuiască pădurile pe care România le mai are.'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.