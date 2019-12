Percheziții DNA la sediul PSD Arad, acasa la trei parlamentari și sediul DRDP Timișoara

Cei trei parlamentari vizati de ancheta DNA sunt Florin Tripa, deputat PSD de Arad, Dorel Caprar, deputat PSD de Arad si Ioan Chisalita, deputat PSD de Caras Severin, scriu jurnaliștii de la www.opiniatimisoarei.ro Anchetatorii anticorupție au făcut, luni dimineața, nu mai puțin de 15 perchezitii, într-un dosar de luare/dare de mita și trafic de influenta. The post Percheziții DNA la sediul PSD Arad, acasă la trei parlamentari și sediul DRDP Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.