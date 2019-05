PERCHEZIȚII. Șefii Academiei de Poliție și alți ofițeri de rang inalt, in vizorul DNA pentru instigare la șantaj

Rectorul și prorectorul Academiei Poliție, dar și alți ofițeri de rang înalt, sunt în vizorul procurorilor Direcției Naționale Anticorupție pentru posibile fapte de instigare la șantaj, au declarat surse judiciare pentru Sursa Zilei. În dimineața zilei de joi, 23 mai, procurorii DNA au demarat o serie de percheziții la domiciile șefilor Academiei de Poliție dar The post PERCHEZIȚII. Șefii Academiei de Poliție și alți ofițeri de rang înalt, în vizorul DNA pentru instigare la șantaj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.