Percheziții extinse la Caracal. Anchetatorii vor demola pereți in Casa Groazei

Luni dimineața au fost reluate perchezițiile extinse la casa lui Gheorghe Dincă. Pentru acestea, Triunalul București a emis, la sfîrșitul săptămânii trecute, un nou mandat de percheziție pentru următoarele 10 zile. Ancheta a ajuns într-un punct așteptat încă de acum două săptămâni. Curtea lui Gheorghe Dincă va fi răscolită cu utilaje grele. Vor fi sparte