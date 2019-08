PERCHEZIȚII in București: Trupele speciale au descins in 21 de locuri și au reținut 4 afaceriști

Poliţiştii şi procurorii au efectuat 21 de percheziţii la domiciliile mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis, miercuri, AGERPRES , marţi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare 21 de mandate de percheziţie domiciliară şi 11 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Patru persoane au fost reţinute, iar alte două au fost plasate sub control judiciar."Din datele şi probele administrate în cauză în perioada aprilie 2019 - până în prezent de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii, reprezentanţii a şapte societăţi comerciale, cu sediile în Bucureşti şi judeţul Ilfov, ar fi înregistrat în documentele de evidenţă contabilă şi ar fi declarat achiziţii fictive în domeniul prestărilor de servicii, prin aceste operaţiuni urmărindu-se sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale precum şi scoaterea nelegală din patrimoniul societăţilor a unor lichidităţi în cuantum semnificativ, sub aparenţa achitării contravalorii bunurilor/serviciilor-achiziţionate/prestate", se precizează în comunicat.

Astfel, arată oamenii legii, la data menţionată au fost puse în aplicare 21 de mandate de percheziţie domiciliară, în urma cărora au fost identificate şi indisponibilizate mai multe sume de bani, persoanele implicate fiind conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.



Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 450.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 3.000.000 de lei, informează DGPMB.



"Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor şi constituire a unui grup infracţional organizat, faţă de două persoane fiind dispusă măsura controlului judiciar, alte patru persoane fiind în stare de reţinere, urmând a fi prezentate magistraţilor", mai menţionează poliţiştii.