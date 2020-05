Percheziții intr-un dosar privind spirtul contrafacut care a ucis mai mulți ieșeni

Procurorii ieșeni sunt pe urma administratorilor unei firme din Bucureşti, care, profitând de starea de urgenţă, a oferit şi livrat reprezentanţilor unei societăţi comerciale din Iaşi mai multe baxuri conţinând pet-uri a câte 500 ml, pe care erau aplicate etichete inscripţionate „Alcool sanitar”. Alcoolul era metilic și a ucis deja 10 localnici care l-au băut. […] The post Percheziții într-un dosar privind spirtul contrafăcut care a ucis mai mulți ieșeni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.