Perchezitie domiciliara la Braila: depistate tigarete de contrabanda in valoare de aproximativ 6.000 de lei - FOTO

Perchezi ie domiciliar la Br ila Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Braila, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Braila, au efectuat o perchezitie domiciliara, in urma careia au fost descoperite si retinute tigari in valoare totala de 5.920 de lei. In data de 28 septembrie a.c., politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Braila, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Braila, au declansat o actiune specifica pe linia contrabandei cu produse din tutun. In urma documentarii activitatii infractionale, in perioada iulie - septembrie a.c., sub coordonarea procurorului de caz, p ...