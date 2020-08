Perchezitie domiciliara la Constanta. S-au gasit droguri. Un barbat a fost arestat preventiv (galerie foto)

Din cercetări a reieşit că, începând cu anul curent, bărbatul, de 30 de ani, originar din județul Tulcea, ar fi comercializat droguri de mare risc unor persoane din București, Constanța și Vrancea.

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate, sprijiniți de cei ai Biroului de Poliție Autostrăzi - Autostrada A1, şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Vrancea au prins în flagrant delict o persoană bănuită de trafic de droguri de mare risc. Peste 200 de grame de cocaină, bani și un autoturism de lux au fost indisponibilizate de poliţişti.La data de 7 august a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, sprijiniți de către polițiștii Biroului de Poliție Autostrăzi –Autostrada A1, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B. T. Vrancea, au prins în flagrant delict, în București, un bărbat, de 30 de ani, care ar fi avut asupra sa droguri de mare risc, respectiv peste 100 de grame de cocaină și ketamină, pe care ar fi intenționat să le transporte pe ruta Oradea-Constanța, cu scopul de a le vinde pentru 14.000 de euro.Din cercetări a reieşit că, începând cu anul curent, bărbatul, de 30 de ani, originar din județul Tulcea, ar fi comercializat droguri de mare risc unor persoane din București, Constanța și Vrancea.Concomitent cu activitatea de prindere în flagrant delict, poliţiştii au efectuat o percheziție domiciliară în județul Constanța, la locuința bărbatului de 30 de ani, unde au indisponibilizat 3 grame de cocaină.În aceeași zi, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, sub coordonarea procurorului de caz, au efectuat 3 percheziții domiciliare în județul Bihor, la locuințele a trei persoane bănuite de trafic de droguri.În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 5.000 de pastile de Ecstasy, 100 g de cocaină, 50 g Ketamina și 150 g substanța cristalina de MDMA, precum și o pușcă cu aer comprimat.În cadrul acțiunii, au fost indisponibilizați 7. 900 de lei, 300 de euro și 50 lire sterline și a fost instituită măsură sechestrului asigurator asupra unui autoturism de lux.Totodată, polițiștii au pus în aplicare cinci mandate de aducere, iar persoanele au fost o conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – B.T. Vrancea, pentru audieri.La data de 7 august a.c., in urma audierilor, bărbatul de 30 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar, în cursul zilei de 8 august a fost prezentat Tribunalului Vrancea, cu propunere de arestare preventivă, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic și consum ilicit de droguri de mare risc.Tot în cursul zilei 8 august, față de un bărbat, de 35 de ani și de o femeie, de 22 de ani, ambii din județul Bihor, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 ore, urmând să fie prezentați Tribunalului Vrancea, cu propunere de arestare preventivă, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat , trafic și consum ilicit de droguri de risc și mare risc.Toate cele 3 persoane au fost arestate preventiv.Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.Cercetările continuă pentru probarea întregii activități infracționale.