Perchezitii de amploare la traficanti de tutun. Marfa era vanduta online

Zeci de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, au descins miercuri, 28 octombrie, la 17 adrese din Ilfov, Calarasi si Giurgiu, intr-un dosar penal in care se fac cercetari ppentru detinere in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile (tutun).