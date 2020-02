Perchezitii DIICOT la o grupare care deturna licitatii publice cu imobile executate silit. Prejudiciul - 3 milioane de euro

Procurorii DIICOT efectueaza, miercuri, 17 perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Galati si Braila, intr-un dosar vizand destructurarea unui grup infractional organizat, format din 10 persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de deturnare a licitatiilor publice, instigare la deturnarea licitatiilor publice, complicitate la deturnarea licitatiilor publice, instigare la abuz in serviciu si abuz in serviciu.