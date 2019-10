Perchezitii domiciliare, desfasurate pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata

Pe parcursul ultimelor două săptămâni, Poliţia Română și DIICOT au efectuat 137 de percheziții pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. Au fost indisponibilizate zeci de kilograme de droguri, bani, în lei și în valută, echipamente IT, arme și țigări de contrabandă.Astfel, în perioada 5 – 18 octombrie a.c., polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au acționat pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic și consum ilicit de droguri și spălare de bani.Pentru probarea activității infracționale a 178 de persoane, polițiștii și procurorii au organizat 54 de acțiuni operative, în cadrul cărora au fost efectuate 137 percheziții domiciliare. În urma investigațiilor derulate, 59 de persoane au fost reținute sau arestate și 11 au fost plasate sub control judiciar.Activitățile s-au soldat cu indisponibilizarea a șapte autoturisme și a trei ambarcaţiuni și confiscarea a 25 de hard disk-uri, zece laptopuri, trei unităţi centrale, 179 de telefoane mobile, 22 de cartele SIM, 152 de medii de stocare, o tabletă și o camerăfoto.Au mai fost ridicate peste 100 de articole pirotehnice,90.400 de ţigări, patru arme, 15 cartuşe, șapte litri de alcool și 100 de grame de bijuterii din aur.Din categoria drogurilor, au fost confiscate zeci de seminţe de cannabis, hașiș, 32 de comprimate de MDMA, 20 de kilograme de heroină, alte patru doze de heroină, 39 de grame de cocaină, peste 2,7 kilograme de opiu, aproape 700.000 de grame de cannabis, peste trei kilograme de amfetamină și 160.000 grame de masă vegetală, 2,7 kilograme de muguri de cannabis, 77 de grame de substanţăpsihoactivă, 36 de plicuri cu substanţăpsihoactivă, alte 166 de plicuri cu substanţă vegetală, o pipă, 77 de plante de cannabis, 35 de comprimate de metadonă, 3,5 grame de ciuperci halucinogene, 36 de plicuri cu substanță psihoactivă, o instalaţie artizanală, 6 cântare electronice și 20 de grindere.De asemenea, au fost instituite măsuri asiguratori pentru sumele de 63.000 de lei, 58.000 de euro, 800 de dolari, 90 de lire sterline, 2.000 de lire turceşti, 2.000 de lei moldoveneşti și 270.000 de forinţi.În activităţile desfăşurate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au fost angrenaţi şi poliţişti ai inspectoratelor de poliţie judeţeneşi jandarmi.În perioada 16-20 septembrie 2019 au fost organizate Zilele Comune de Acțiune la nivel European/Large Scale JointActionDays– componenta dedicată prevenirii și combaterii traficului de persoane axându-se pe forma de exploatare sexuală.La activitățile desfășurate la nivel național, în coordonare cu partenerii externi și Europol, au participat polițiști specializați în combaterea traficului de persoane din cadrul Direcției de Combatere a Traficului de Persoane, alături de procurori D.I.I.C.O.T. și de reprezentanți ai altor instituții cu atribuții în domeniu. Activitățile au vizat efectuarea deopotrivă de acțiuni de prevenire, dar și controale și acțiuni operative de identificare și reținere a persoanelor bănuite, precum și verificări la punctele de frontieră.Echipele multidisciplinare au acționat în scop preventiv la nivel național prin activități de creștere a gradului de conștientizare, dar și în scopul identificării de potențiale victime ale traficului de persoane și traficului de minori ce călătoresc în afara țării. Astfel, au fost efectuate controale, verificări și legitimări, au fost afișate materiale informative și au fost împărțite pliante cu informații cu caracter preventiv în principalele puncte de trecere a frontierei, autogări și gări cu plecări internaționale, centre sociale și obiective turistice.Totodată, din punct de vedere al identificării și tragerii la răspundere penală a suspecților implicați, polițiștii și procurorii au efectuat 3 acțiuni operative constând în 12 percheziții domiciliare, fiind documentată activitatea infracțională a 9 persoane care au fost reținute și arestate. De asemenea, au fost identificate alte 13 persoane bănuite de implicare în activitatea infracțională și 6 posibile victime ale traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.Această mobilizare extensivă de resurse a implicat verificarea a peste 6700 de persoane, peste 1200 de autovehicule, controlul a 3 societăți comerciale de transport persoane, precum și schimbul operativ de date și informații cu autoritățile statelor membre participante, prin intermediul EUROPOL.Totodată, ca o continuare a bunelor practici instituite la nivelul polițiștilor specializați în combaterea traficului de persoane la nivel european, Poliția Română – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate a detașat un ofițer specializat în Elveția, care a asistat activitățile de control și verificare în mai multe orașe elvețiene.Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanța