Perchezitii domiciliare la Iasi, dupa ce zece persoane au murit din cauza spirtului contrafacut

Poliţiştii ieşeni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, au desfăşurat patru percheziţii domiciliare, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări pentru ucidere din culpă a zece persoane, înşelăciune şi falsificarea sau substituirea de alimente sau alte produse.Potrivit al IPJ Iaşi, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Iaşi şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, au desfăşurat duminică patru percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale, din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, înşelăciune şi falsificarea sau substituirea de alimente sau alte produse.Poliţiştii ieşeni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în perioada 15 - 24 aprilie, pe raza judeţului Iaşi, au fost înregistrate 10 decese care ar fi fost cauzate de intoxicaţia cu alcool metilic, a precizat sursa citată."Din investigaţiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că o societate comercială, din municipiul Iaşi, ar fi achiziţionat alcool sanitar, de pe raza municipiului Bucureşti, iar ulterior l-ar fi distribuit mai multor societăţi de pe raza judeţului Iaşi. În urma activităţilor desfăşurate au fost identificate aceste societăţi comerciale şi au fost ridicate sticlele cu alcool sanitar, iar în urma analizele efectuate, în substanţă ar fi fost fost identificată o cantitate foarte mare de alcool metilic. În urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe mijloace materiale de probă, iar şapte persoane au fost conduse la audieri", a precizat comunicatul de presă.Activităţile au beneficiat de sprijinul Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor Iaşi, Brigăzii de Operaţiuni Speciale Iaşi şi Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR, iar la acţiune au participat şi poliţişti din cadrul DGPMB şi IPJ Ilfov.