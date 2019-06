Perchezitii efectuate de Politia Romana si DIICOT. S-au gasit de la droguri, pana la arme. Grupari de criminalitate organizata, destructurate

Pe parcursul ultimelor două săptămâni, Poliţia Română și D.I.I.C.O.T. au efectuat 146 de percheziții pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. Au fost indisponibilizate droguri, bani, în lei și în valută, echipamente IT, arme și țigări de contrabandă.Astfel, în perioada1 – 14 iunie a.c., polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au acționat pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic și consum ilicit de droguri și spălare de bani.Pentru probarea activității infracționale a 232de persoane, polițiștii și procurorii au organizat 51 de acțiuni operative. 91de persoane au fost reținute sau arestate, iar una a fost plasată sub control judiciar.În urma acțiunilor, au fost indisponibilizate peste 2,6 kg. de amfetamină, doze de amfetamină, 706 comprimate de MDMA, peste 1,2 kg. de marijuana, 1.295 de comprimate de ecstasy, peste 6 kg. de canabis, 44 de plante de canabis, peste 1,7 kgde substanțe psihoactive.Au fost ridicate 22 de cântare electronice și 11 grindere, folosite în activitatea de trafic de droguri, precum și doze de heroină, rezină de canabis, cocaină,LSD, masă vegetalăși plicuri cu substanțe vegetală.De asemenea, polițiștii au ridicat bani (845.110 lei, 163.435 de euro, 3.000 de euro falși, 290 USD, 55.720 de lire sterline), echipamente (10 laptopuri,o imprimantă, 2 tablete,un aparat foto, 2 camere video, 92 de telefoane mobile, 23 de cartele SIM și 25 de medii de stocare).Au mai fost indisponibilizate 12 autoturisme, un autocamion, 4 arme, 85 de cartușe, o armă albă, 58.900 de țigarete și 750 de gramede aur.În activităţile desfăşurate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au fost angrenaţi şi poliţişti ai inspectoratelor de poliţie judeţene şi jandarmi.