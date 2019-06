Perchezitii in Bistrita-Nasaud: Circa 250 de oameni ar fi primit indemnizatii de somaj si pentru cresterea copilului in baza unor acte false

Politistii si un procuror DIICOT au facut, marti, trei perchezitii in Bistrita-Nasaud, la persoane suspectate ca au angajat in mod fictiv aproximativ 250 de oameni, care ulterior au solicitat si au obtinut in mod fraudulos indemnizatii de somaj si pentru cresterea copilului. Prejudiciul este estimat la peste 2 milioane de lei.