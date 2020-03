Perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu la firme care ar fi deversat si ingropat deseuri

Politistii Capitalei efectueaza, marti dimineata, perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu intr-un dosar penal in care sunt vizate doua firme si mai multe persoane fizice care ar fi colectat, transportat, deversat si ingropat deseuri in locuri neautorizate, provocand prejudicii semnificative mediului.