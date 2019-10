Perchezitii in Capitala. Este vizata o retea de proxeneti pedofili

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti prin Serviciul Omoruri – Biroul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, efectuează, miercuri dimineaţa, patru percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţul Ilfov într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de proxenetism şi act sexual cu un minor potrivit Agerpres. Potrivit Poliţiei Capitalei, vor fi puse The post Perchezitii în Capitală. Este vizată o reţea de proxeneţi pedofili appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.