Perchezitii intr-un dosar cu prejudiciu de 1 milion de lei. E vizata Garda Forestiera Brasov

Politistii brasoveni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov, fac mai multe perchezitii pe raza judetelor Brasov si Prahova, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals, cu un prejudiciu de aproximativ un milion de lei.