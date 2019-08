Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciu urias. S-au emis mandate de aducere

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare 21 de mandate de percheziţie domiciliară şi 11 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat de presă remis Agerpres.Astfel, la data menţionată au fost puse în aplicare 21 de mandate de percheziţie domiciliară, în urma cărora au fost identificate şi indisponibilizate mai multe sume de bani, persoanele implicate fiind conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 450.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 3.000.000 de lei.Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor şi constituire a unui grup infracţional organizat, faţă de două persoane fiind dispusă măsura controlului judiciar, alte patru persoane fiind în stare de reţinere, urmând a fi prezentate magistraţilor.Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.