Perchezitii la hotii suspectati ca i-au spart casa fiului lui Niculae Badalau si au furat ceasuri de 50.000 de euro. O parte din "captura" a fost gasita

Politistii si procurorii fac, joi, patru perchezitii in Giurgiu, la persoane suspectate ca au spart casa fiului lui Niculae Badalau, de unde au furat 30.000 de uero si ceasuri in valoare de 50.000 de euro. Pana in prezent, trei dintre ceasurile reclamate ca fiind furate au fost gasite.