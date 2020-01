Perchezitii la patru primarii din Constanta. Ce au ridicat anchetatorii. Precedentul creat de firmele de la Draganesti-Olt

Ce localităţi din Constanţa au fost vizate

Dosarul

Arc peste timp - precedentul Drăgăneşti-Olt din 2008



Cine a participat la acţiunea din acest an

Miercuri, 8 ianuarie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, efectuează peste 100 de percheziţii, în 25 de judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro prin infracţiuni de fals şi abuz de serviciu.La data de 8 ianuarie 2020, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat 102 percheziţii domiciliare, punând în aplicare 15 mandate de aducere. Activităţile s-au desfăşurat în judeţele Olt, Vâlcea, Prahova, Dâmboviţa, Caraş-Severin, Călăraşi, Buzău, Ilfov, Brăila, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Timiş, Tulcea, Cluj, Dolj, Alba, Constanţa, Braşov, Argeş, Teleorman, Mehedinţi, Ialomiţa, Arad şi Giurgiu, precum şi în Bucureşti, la domiciliile unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale şi instituţii.La Constanţa, acţiunile au avut loc în localităţile Corbu, Cogealac, Murfatlar şi Crucea. În cauză, potrivit unor surse apropiate anchetei, doar în cazul Primăriei Crucea, anchetatorii au luat în vizor 16 firme care au avut contracte încheiate cu administraţia locală, verificările având la bază plăţi efectuate în 2008. La Murfatlar, conform surselor din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, este vorba despre o faptă de pe vremea când la cârma primăriei se afla un alt edil-şef. Precizăm că, până la momentul redactării acestui articol, nu au putut fi luate puncte de vedere oficiale de la primăriile menţionate.Acţiunea are loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, fiind efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de ameninţare, falsificarea de instrumente de plată, abuz în serviciu, fals intelectual, delapidare şi instigare la abuz în serviciu. Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat este de 2.000.000 de euro.Din cercetări a reieşit că mai multe instituţii din ţară ar fi efectuat plata unor achiziţii fictive pentru mărfuri care nu ar fi intrat niciodată în patrimoniul instituţiei sau plata unor facturi pentru mărfuri supraevaluate, pentru care achiziţia era nejustificată, neexistând referate de necesitate sau recepţii ale mărfurilor achiziţionate. Aceste achiziţii ar fi fost făcute de la diferite societăţi comerciale care nu au personal angajat, sunt administrate de aceleaşi persoane fizice, au sediul social şi domiciliul fiscal stabilite la adrese apropiate şi care au înregistrat venituri doar din încasări de la unităţi administrativ-teritoriale, instituţii de învăţământ şi alte instituţii.Cazul celor peste 100 de percheziţii din toată ţara ne-a amintit de un caz ce datează de mai bine de 10 ani, multe documente fiind cerute prin 2008, cum s-a întâmplat la Crucea. Este Cazul legăturii dintre fostul şef al Consiliului Judeţean cu firmele din Drăgăneşti-Olt. Parcă în oglindă cu situaţia de acum – când au fost achiziţionate produse supraevaluate, chiar plăţi către firme fără angajaţi, în cazul firmelor din Drăgăneşti-Olt, erau executate lucrări, multe primării neplătind firmele care au executat. Datoriile erau de miliarde, la vremea respectivă. Aceste „afaceri” au fost încheiate de mai multe societăţi, care duceau într-un singur loc.Interesante sunt numele vehiculate în dosarul instrumentat în acest an, fiind vorba chiar de câteva societăţi care îşi au rădăcina în Drăgăneşti-Olt, dar nu numai.La Potcoava, judeţul Olt, unde au avut şi ieri percheziţii, au mai fost efectuate verificări şi în anii precedenţi (octombrie 2012, februarie 2016, septembrie 2017, mai 2018), în dosare penale privind infracţiuni economice, respectiv evaziune fiscală, spălare de bani ori similare celui instrumentat în prezent de poliţiştii din Giurgiu.Mai mult, în septembrie 2017, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 6,8 milioane lei, instrumentat de IPJ Olt, au avut loc 20 de percheziţii în cinci judeţe: Olt (Drăgăneşti-Olt şi Potcoava), Giurgiu (în municipiul Giurgiu şi comunele Oinacu şi Gogoşari), Dâmboviţa (Mătăsaru şi Conteşti), Teleorman (Putineiu) şi Dolj (Poiana Mare). Din cercetări efectuate în dosarul instrumentat de IPJ Olt a reieşit că în cadrul unui circuit economic s-ar fi desfăşurat operaţiuni fictive cu bunuri prin intermediul unor firme de tip fantomă, iar persoanele implicate ar fi livrat către instituţii bunuri (mobilier urban) fără a avea documente justificative de provenienţă. Suspecţi în această cauză ar fi fost membrii Clanului Fluture din Drăgăneşti-Olt, la care au avut loc percheziţii şi în 2016, tot pentru evaziune şi spălare de bani, după ce ar fi produs şi vândut obiecte de mobilier urban fără a avea documente justificative pentru materia primă.La acţiune au participat poliţişti din cadrul IGPR - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi inspectoratele de poliţie ale judeţelor Olt, Vâlcea, Prahova, Dâmboviţa, Caraş-Severin, Călăraşi, Buzău, Ilfov, Brăila, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Timiş, Tulcea, Cluj, Dolj, Alba, Constanţa, Braşov, Argeş, Teleorman, Mehedinţi, Ialomiţa, Arad şi Giurgiu.Activităţile au beneficiat de sprijinul echipelor de intervenţie din cadrul serviciilor pentru acţiuni speciale şi al Grupării de Jandarmi Mobilă Craiova.