Perchezitii la persoane banuite de jafuri in trafic. 11 barbati au fost dusi la audieri

Polițiștii fac, miercuri dimineața, nouă percheziții în județul Argeș la persoane suspectate că în ultimii doi ani au participat la mai multe furturi și tâlhării comise prin metoda „distragerii atenției" pe autostrăzi și drumuri naționale, conform Mediafax. Aceştia acţionau în trafic printr-o metodă care de-a lungul timpul a făcut mai multe victime. Practic, şoferii erau