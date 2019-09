Perchezitii la persoane banuite de trafic de persoane, proxenetism si spalare de bani. Actionau prin metoda lover boy

În această dimineață, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzău împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Buzău au efectuat un număr de 9 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Buzău şi a două comune limitrofe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani.În fapt s-a reţinut că în perioada 2010-2017 s-a constituit și a funcționat un grup infracțional organizat de tip interfamilial, format din 6 suspecţi, asociere infracțională specializată în comiterea de infracțiuni de proxenetism și trafic de persoane prin obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicarii prostituției de către mai multe tinere pe teritoriile Regatului Spaniei și al Confederației Elvețiene, precum și în comiterea infracțiunii de spălare a banilor astfel obținuți, cu prelungirea acestei ultime activități infracționale până la nivelul anului 2019.Coordonatele ce au conturat modul de acțiune al grupării s-au înscris în activități ilicite definite prin :- recrutarea din Romania de tinere ce urmau să fie supuse exploatării sexuale pe teritoriile Spaniei și al Elveției. Metoda cel mai des utilizată pentru recrutarea tinerelor a fost metoda cunoscută sub denumirea ”lover boy”ce consta în manifestarea unor sentimente de afecțiune însoțită de promisiunea întemeierii unei familii, promisiune materializată în unele cazuri prin încheierea formală de căsătorii, deziderat ce era condiționat de acumularea prealabilă de importante și aparent facile venituri materiale ce nu pot fi obținute în alt mod decât practicarea prostituției de către tânăra în cauză. Interesul real al proxenetului era dezvăluit ori devenea evident pe durata desfășurării activității de prostituție când tânăra era supusa la presiuni din ce în ce mai mari pentru obținerea de venituri cât mai consistente, presiuni însoțite in cele mai multe cazuri de corecții fizice, iar cea mai mare parte a banilor obținuți erau direcționați pentru satisfacerea exclusiva a dorințelor materiale ale proxenetului. Datorita acestei perioade de început în care tinerele erau în zona de control si influență a proxenetului, acestea au amânat dezvăluirea activității infracționale organelor de urmarire penala până în momentul când au realizat ca sunt victimele unei înșelăciuni sentimentale.- transportul tinerelor în Spania și Elvetia (cu autoturismul ori cu avionul)- cazarea tinerelor în Spania și Elvetia în apartamente închiriate în fapt de către membrii grupării, în care locuiau și acestia din urmă.- identificarea cluburilor și plasarea tinerelor in aceste localuri pentru practicarea prostituției- supravegherea tinerelor astfel incat acestea sa ramana în zona de control in influenta a membrilor grupării- colectarea banilor obținuti din prostituție.Sumele de bani obţinute din activitatea infracţională (aproximativ 944.000 de euro) au fost investite de către membrii grupului în imobile ori autoturisme de lux, bunuri ce erau achizitionate pe numele suspecţilor ori pe numele altor persoane și revandute ulterior, urmarindu-se astfel ascunderea sau disimularea origii ilicite a acestor bunuri, ascunderea ori disimularea adevaratei naturi, a provenientei, dispozitiei, circulatiei sau a proprietatii bunurilor.În cauză urmează a fi instituite măsuri asigurătorii asupra mai multor imobile şi autoturisme până la concurenţa sumei de 944.000 de euro.La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzău vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 9 persoane.Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti și a jandarmilor din Ploieşti şi Buzău.„Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”, transmit procurorii.