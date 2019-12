Perchezitii masive in Vestul tarii. 10 persoane, retinute si 3.000.000 de tigari de contrabanda, confiscate

Peste 3.000.000 de țigări au fost confiscate și 10 persoane au fost reținute, în urma a 34 de percheziții făcute de polițiștii de la transporturi din Timișoara, la persoane bănuite de contrabandă, scrie Mediafax. Perchezițiile s-au făcut marți în județele Timiș și Arad, într-un dosar penal de contrabandă. La perchezi’ii au participat polițiști din cadrul The post Percheziţii masive în Vestul ţării. 10 persoane, reţinute şi 3.000.000 de ţigări de contrabandă, confiscate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.