Performanța pentru Consiliul Județean Galați

A fost aprobat bugetul general al judeţului Galaţi pentru anul în curs. Astfel, CJ Galaţi va avea, în 2020, un buget de 769.812.000 de lei.

“Buget record pentru investiții. 73% din bugetul Consiliului Judetean Galati va fi folosit pentru dezvoltarea județului, adică aproape 560 de milioane de lei, cu 45% mai mult față de 2019 și de 43 ori mai mult față de acum patru ani. 65% din această sumă înseamnă bani europeni. De altfel, fondurile europene pe care le-am atras la Galați sunt motivul pentru care avem cel mai mare buget din istoria instituţiei, asta în condițiile în care Guvernul a dat Galațiului cu 23 de milioane de euro mai puțin față de anul precedent. În 2020, Consiliul Județean Galați va avea in buget de 769.812.000 de lei, cu 31% mai mare față de 2019 și de aproape patru ori mai mare față de acum patru ani. Cea mai mare sumă este alocată pentru modernizarea drumurilor județene, adică 389.860.000 de lei, cu 40% mai mult faţă de 2019. De asemenea, sănătatea are un buget cu 110% mai mare faţă de anul trecut, respectiv de 160.022.000 de lei. În 2020, vom continua toate proiectele aflate în diverse stadii de implementare și vor fi demarate alte investiții de care Galațiul are nevoie”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

În 2020, bugetul general al judeţului Galaţi este configurat astfel: 73% pentru dezvoltare şi 27% pentru funcţionare.

În 2020, vor continua investiţiile de modernizare a drumurilor judeţene, de consolidare a celui mai mare spital din judeţ, de extindere şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe, de amenajare a unei secţii de cardiologie intervenţională, de realizare a unui nou sediu pentru Muzeul de Artă Vizuală sau pentru finalizarea spitalului de la Boli Infecţioase sau a celui de la Găneşti. Investiţiile vor continua şi la noul Centru regional de Tratare a Cancerului. Anul acesta va fi achiziţionat un aparat ultramodern pentru depistarea celulelor canceroase şi va fi adus la Galaţi un al doilea accelerator liniar de particule.

De asemenea, vor fi demarate noi proiecte de investiţii, precum modernizarea Drumului de Centură, construirea unei sere de plante exotice la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, înlocuirea conductelor, a instalaţiilor de fluide menajere, a lifturilor şi a tâmplăriei de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă sau extinderea şi dotarea Ambulatoriilor de Specialitate de la Spitalul Clinic Judţean de Urgenţă Galaţi şi Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor.