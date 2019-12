Performanta cu stomacul gol in Mehedinti! Sportivii unui club primesc mancare contra unei rugaciuni. Ministerul Tineretului nu a mai dat banii de hrana

Sportivii Clubului Sportiv Şcolar de canotaj şi caiac-canoe din Orşova, locul care a dat zeci de campioni, primesc mîncare oferită de o biserică, după ce rostesc „Tatăl nostru”. S-a ajuns aici pentru că Ministerul Tineretului nu a mai trimis clubului alocația de hrană.

Ultimii bani de la Ministerul Tineretului şi Sportului au ajuns la CSS Orşova în luna mai, spun antrenorii. De atunci, sportivii au mâncat pe datorie, iar acum suma pe care clubul o are de plătit furnizorului de hrană a ajuns la 300.000 de lei.

Din octombrie, furnizorul nu le-a mai dat mâncare.

Cei 54 de elevi care se antrenează pentru a deveni campioni la clubul de caiac-canoe, pepiniera Lotului Naţional de Juniori ai României, au mâncat în ultimele două luni pe banii câştigaţi de colegii lor care fac parte din Lotul Naţional şi cei care sunt legitimaţi la Clubul Steaua.

„Din luna iunie nu am mai primit bani pentru copii. Avem datorii de aproape trei sute de mii de lei. Nu am reuşit să mai achităm din luna aprilie facturile de masă ale copiilor. Din această cauză, copiii selectaţi nu am reuşit să-i mai aducem la Orşova pentru că nu avem cu ce să-i susţinem. Celor care sunt acum am reuşit să le oferim o masă. Avem 6 copii la lotul naţional şi 8 la legitimare cu Steaua Bucureşti, iar pe banii acestor copii au mâncat 48 de copii. Nu este normal, dar nu avem ce face. Trebuia să aducem copiii la şcoală, începuse deja şcoala. Noi am venit în octombrie cu ei. Trebuia să-şi ia note, să dea tezele. Nu avem ce face, ne chinuim. Dacă situaţia rămâne aşa, ne vom desfiinţa. Nu avem cum să aducem copii, să-i susţinem”, a declarat Alexandru Ghiţoaica, director CSS Orşova.

Enoriaşii unei biserici din Orşova au auzit de problema de la clubul sportiv şi au decis să pună mână de la mână şi să le dea elevilor o masă caldă pe zi. Sportivii spun „Tatăl nostru” şi primesc trei feluri de mâncare.

„Le dăm câte o masă, un prânz cald cu trei feluri de mâncare. Şi aşa i-am primit cu bucurie, doar le-am sugerat ceva care cred că ar fi fost de folos şi pentru ei. Le-am spus că aş vrea ca fiecare întâlnire a noastră să înceapă cu rugăciunea şi să se încheie cu rugăciunea ”, a declarat Daniel Perijoc, reprezentant al biserici.

Ilie Bănăduc, antrenor CSS Orşova, a spus, la rândul său, că, deși i-a fost rușine, a dus copiii încolonaţi la biserică şi le-a dat mâncare.

„Suntem primul club din România de canotaj şi caiac-canoe, cu campioni mondiali şi olimpici, avem medalie la Rio. La ultima olimpiadă, 4 dintre fetele din barca de 8 sunt de la Orşova.(...) Asta e finanţarea pe care ne-a dat-o Ministerul Tineretului şi Sportului. Am fost de nenumărate ori, m-am plâns acolo, m-am rugat, uneori m-am şi umilit, m-am rugat de nenumărate ori: . O bursă de 20 lei pe lună să putem ţine aceşti copii în viaţă”, a declarat Bănăduc.

Pentru că nu au cu ce plăti mâncarea elevilor, antrenorii spun că au renunţat să mai aducă la club copiii pe care i-au selectat în vară, din toată ţara.

Pe de altă parte, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Mehedinţi spun că cei din conducerea Clubului Sportiv din Orşova nu au trimis informări scrise către instituţie, aşa că situaţia nu a fost analizată în mod oficial.