Performanta remarcabila pentru Iasi! Cele mai mari medii de 10 din 2015 pana in prezent! Iata tot ce trebuie sa stii despre Bacalaureat 2019

REZULTATE BACALAUREAT 2019 12 medii de 10, cele mai multe din 2015 pana in prezent, dat fiind faptul ca in 2017 sau 2018 s-au inregistrat cate 8 medii de 10. REZULTATE BACALAUREAT 2019 O promovabilitate de 76,34%, comparabila cu cea din 2016, sau 2015, cand s-a inregistrat 76,51%, respectiv 76,35%, dar mai mica decat cea din anul scolar trecut, si anume 80,27%. REZULTATE BACALAUREAT 2019 1199 de candidati au fost respinsi, cu medii sub 6,00, din care 228 au obtinut medii cuprinse intre 5,00 si 5,99. Probabil din aceasta zona vor veni cele mai multe contestatii, intrucat sunt sanse mari ca in urma acestei etape numeroase medii sa depaseasca pragul notei 6,00. AFLA AICI CINE ...