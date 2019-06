Performanta remarcabila realizata de Teatrul National Iasi! Un actor a primit un premiu exceptional

Ionut Cornila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente frumoase pentru Teatrul National Iasi. Munca artistilor din cadrul celui mai vechi teatru national din tara a fost rasplatita din plin. Concret, Ionut Cornila a primit premiul pentru cel mai bun actor. Premiul a fost anuntat aseara, la Kiev, in cadrul Festivalul International de Camera „Andriyisky Fest”. Ionut Cornila, actorul Teatrului National Iasi, a jucat pe scena festivalului in spectacolul „Piele si cer”, in regia lui Radu Ghilas, saptamana trecuta, pe 19 iunie, alaturi de Petronela Grigorescu si Razvan Grosu. Proiectul cultural a fost coordonat de Teatrul Academic „Koleso” Kiev, Ucraina, si a avut pe afis trupe de teatru din ...