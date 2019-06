Performanta si dezvoltarea masinilor agricole – tema de dezbatere la USAMV Iasi

universitatea de stiinte agricole si medicina veterinara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ultimele tendinte in dezvoltarea masinilor si utilajelor folosite in agricultura si industria alimentara vor fi dezbatute la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Iasi (USAMV) in cadrul unui workshop organizat de catre Academia de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS), filiala Iasi. Manifestarea intitulata ”Tendinte in dezvoltarea performantelor masinilor agricole”, va avea loc maine, 14 iunie 2019, in Sala de conferite, etajul I, din cladirea TPPA si este organizata de ASAS impreuna cu Sectia de Mecanizare a Agriculturii si disciplina cu acelasi nume din cadrul USAMV Iasi. La eveniment si-au anuntat prticiparea Mihai Nicole ...