Performanta spectaculoasa pentru o eleva din Iasi. A obtinut medalia de bronz la Olimpiada Internationala de Chimie 2019 - FOTO

Olimpiada Internationala de Chimie 2019 care s-a desfasurat in Rusia s-a terminat cu "un scor" de top pentru elevii romani. Olimpicii la Chimie din Romania au obtinut trei medalii de aur, doua medalii de argint si o medalie de bronz la Olimpiada D.I. Mendeleev, a anuntat profesorul coordonator al lotului roman, Daniela Bogdan. La competitia desfasurata in Sankt-Petersburg au luat parte 152 de elevi din 28 de tari. Olimpiada Internationala de Chimie Mendeleev 2019 s-a desfasurat in perioada 21 – 27 aprilie 2019 in Sankt-Petersburg, Rusia. Olimpiada s-a aflat la a 53-a editie si a reunit 152 de elevi din 28 de tari. Trei dintre cei sase olimpici la chimie provin de la Liceul International ...