Pericle Martinescu, publicist, traducator interbelic

PERICLE MARTINESCU (1911 - 2005)

Studiile și activitatea publicistică a lui Pericle Martinescu

11 februarie 1911 - s-a născut în comuna Viișoara, într-o familie de țărani veniți din Buzău, în 1896, fiul Gherghinei (născută Neagu) și al lui Lică Martinescu.

1931 - referent la Mișcarea culturală a Primăriei Municipiului București

- referent la Mișcarea culturală a Primăriei Municipiului București 1937 - referent la Biblioteca Municipală, condusă de Pompiliu Constantinescu

1942-1944 - secretar de presă la Direcția Presei din Ministerul Propagandei Naționale

secretar de presă la Direcția Presei din Ministerul Propagandei Naționale 1944-1952 - Direcția Presei din Ministerul Informațiilor

24 decembrie 2005 - a murit la București

Opera lui Pericle Martinescu

Traduceri realizate de Pericle Martinescu

Face școala primară în satul natal, Liceul „Mircea cel Bătrân" la Constanța (primele patru clase) și Liceul „Andrei Șaguna” Brașov (bacalaureat în 1931), Facultatea de Litere și Filosofie (licență filozofie) la București (1935), unde îi are profesori pe C. Rădulescu-Motru, P. P. Negulescu, Dimitrie Gusti, Mircea Florian, Tudor Vianu, Mihail Dragomirescu.A debutat încă de pe băncile liceului, primele încercări apărându-i în „Gazeta Transilvaniei". Ca student a colaborat la „Vremea", „România Literară", „Universul literar", „Revista Fundațiilor Regale", „Viața literară", „Meșterul Manole" și „Dacia Rediviva".A fost membru al Societății Scriitorilor Români (din 1941) și face parte din Uniunea Scriitorilor (din 1949).Publicist frenetic și frecventator asiduu al cenaclului lovinescian Sburătorul, va alimenta literatura teribilist-adolescentină a congenerilor cu romanul (proaspăt și antrenant) despre mediile liceene ale epocii, „Adolescenții de la Brașov” (1936, reeditat în 1991), urmat de un volum de prozopoeme grațios-franciscane, „Sunt frate cu un fir de iarbă” (1941), o carte de meditație ce amintește de poemele lui Rabindranath Tagore.Statura extrem de scundă, aproape de pitic, îl va feri (recunoaște mai târziu) de a fi anexat mișcărilor belicos-extremiste din epocă.• Adolescenții de la Brașov, București, 1936; ediția Brașov, 1991;• Sunt frate cu un fir de iarbă, București, 1941;• Costache Negri, București, 1966;• Retroproiecții literare, București, 1973;• Umbre pe pânza vremii, București, 1985;• Excursie în Ciclade, Constanța, 1996;• 7 ani cât 70. Pagini de jurnal (1948-1954), București, 1997;• Visul cavalerului, Constanța, 1998;• Figuri în filigran, București, 1999;• Odiseea editării „Poeziilor" lui Eminescu în prima sută de ani (1884-1984), Constanța, 2000;• Jurnal intermitent (1945-1947.1964-1984), Constanța, 2001;• Existențe și creații literare, Constanța, 2001;• Balada morții lui Edgar Poe, Constanța, 2003.• Oscar Wilde, Portretul lui Dorian Gray, București, 1942 (în colaborare cu Viorica Hanagic);• Erskine Caldwell, Pogonul lui Dumnezeu, București, 1946, Răzmeriță în Sud, București, 1948;• Aczel Tamas, Sub steagul libertății, București, 1952 (în colaborare cu A. Florea);• Dyson Carter, Viitorul e cu noi, prefață de Horia Liman, București, 1954 (în colaborare cu Tamara Gane);• Theodore Dreiser, O tragedie americană, I-II, București, 1954 (în colaborare cu Leon Levițchi);• Honore de Balzac, Opere, l, București, 1956 (în colaborare cu Petre Solomon), Opere, V, București, 1959 (în colaborare cu Theodosia Ioachimescu și Emma Beniuc);• Iuri Gherman, Cauza pe care o slujești, București, 1961 (în colaborare cu Igor Block), Omul meu drag, București, 1965 (în colaborare cu Igor Block);• Seiji Shimota, Insula Okinawa, București, 1961 (în colaborare cu Ion Timus);• Nikos Kazantzakis, Libertate sau moarte (Căpitan Mihalis), prefață de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, București, 1962, Hristos răstignit a doua oară, I-II, prefață de Romul Munteanu, București, 1968 (în colaborare cu Ioan Halianis);• Gustaw Morcinek, Păsări rătăcite, București, 1962 (în colaborare cu Erik Valentin Frimu);• Artur Lundkvist, Continentul vulcanic. O călătorie prin America de Sud, București, 1963 (în colaborare cu Constantin Gâdei);• Stanislaw Lem, Astronauta, București, 1964 (în colaborare cu Iadwiga Georgian);• Emmanuel Robles, Vezuviul, București, 1964;• Nikolai Ciukovski, Bering, București, 1964 (în colaborare cu Gleb Bocunescu);• Mihail Gherman, Honore Daumier, București, 1965 (în colaborare cu Al. Retinski);• Alexandre Dumas, Vicontele de Bragelonne sau Zece ani mai târziu, I-IV, București, 1966;• Ivan Melej, Oameni și mlaștini, București, 1966 (în colaborare cu Igor Block);• Antonina Vallentin, Fabio Picasso, București, 1967;• Jean Jacques Rousseau, Confesiuni, I-III, prefața traducătorului, București, 1969;• Paul Feval, Cavalerii tezaurului, București, 1970;• Yasunari Kawabata, Stol de păsări albe (Sembazuru). Vuietul muntelui, prefață de Stanca Cionca, București, 1973.