Pericol in trafic in judetul Constanta. Șoferi bauti, depistati de politisti. Au fost intocmite dosare penale

La data de 24 noiembrie a.c., în jurul orei 07.40, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 52 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Castelu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.La data de 24 noiembrie a.c., în jurul orei 13.10, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 52 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Barbu Ștefănescu Delavrancea din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.La data de 24 noiembrie a.c., în jurul orei 18.00, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 37 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 2 A, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.La data de 24 noiembrie a.c., în jurul orei 20.20, poliţişti din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat un tânăr, de 18 ani, care a condus un autoturism pe strada Avram Iancu din Cernavodă, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Conducătorul auto a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale.La data de 25 noiembrie a.c., în jurul orei 01.00, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Soveja din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța