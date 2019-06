Pericol in trafic la Constanta. Doi soferi beti, depistati in trafic. Unul a fost implicat intr-un accident rutier

Doi conducători auto au fost depistați în trafic conducând autoturisme sub influența băuturilor alcoolice. Unul dintre aceștia a fost implicat într-un accident rutier.Potrivit IPJ Constanța, La data de 17 iunie a.c., în jurul orei 20.20, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Medgidia au identificat un tânăr, în vârstă de 18 ani, care a condus o autoutilitară pe bulevardul Independenței din Medgidia, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Tânărul șofer a cauzat un accident rutier soldat cu vătămarea corporală ușoară a unei pasagere din alt autoturism implicat în coliziune, dar și cu pagube materiale.La data de 18 iunie a.c., în jurul orei 00.15, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 18 iunie a.c., în jurul orei 00.40, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un tânăr, în vârstă de 23 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 39, pe raza localității Eforie Sud, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În toate cauzele, polițiștii au întocmit dosare penale.