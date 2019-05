Pericol in trafic la Constanta. Mai multi soferi beti au fost depistati la volan. Unii au fost implicati si in accidente

Mai mulți șoferi s-au ales cu dosar penal după ce au fost depistați în trafic în județul Constanța conducând sub influența băuturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanța, la data de 2 mai a.c., în jurul orei 03.15, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 32 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, în localitatea 2 Mai, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 2 mai a.c., în jurul orei 02.00, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Mangalia, în colaborare cu polițiști ai Serviciului Rutier Constanța, au depistat un bărbat, în vârstă de 47 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, în localitatea 2 Mai, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 1 mai a.c., în jurul orei 03.40, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, care a condus un autoturism pe raza localității 2 Mai, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale și a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 1 mai a.c., în jurul orei 09.10, poliţişti din cadrul Poliției orașului Ovidiu au depistat un bărbat, în vârstă de 39 de ani, care a condus un autoturism pe raza localității Culmea, din județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 1 mai a.c., în jurul orei 04.45, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 26 de ani, care a condus un autoturism pe strada Mihail Kogălniceanu, din localitatea 2 Mai, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 1 mai a.c., în jurul orei 00.50, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 37 de ani, care a condus un autoturism pe Șoseaua Constanței din municipiul Mangalia, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 30 aprilie a.c., în jurul orei 23.20, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism pe Aleea Hortensiei din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Șoferul a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 30 aprilie a.c., în jurul orei 23.30, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 24 de ani, care a condus un autoturism pe strada Constanței din orașul Năvodari, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 30 aprilie a.c., în jurul orei 18.00, poliţişti din cadrul Secției 2 Poliție au depistat un bărbat, în vârstă de 31 ani, care a condus un autoturism având autorizația de circulație expirată, pe strada Suceava din Constanța.În cauze, polițiștii au întocmit dosare penale.