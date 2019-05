Pericol in trafic la Constanta. Mai multi soferi beti au fost depistati la volan. Unul a fost implicat intr-un accident rutier

Mai mulți șoferi au fost depistați în trafic în județul Constanța conducând fie sub influența băuturilor alcoolice fie fără permis.Potrivit IPJ Constanța, la data de 4 mai a.c., în jurul orei 02.00, poliţişti din cadrul Biroului de Poliție Vama Veche - 2 Mai au depistat un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din localitatea Limanu, județul Constanța, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității 2 Mai, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 4 mai a.c., în jurul orei 01.10, poliţişti din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au depistat un bărbat, în vârstă de 25 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 391, în localitatea Osmancea din județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 3 mai a.c., în jurul orei 21.45, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 40 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.Bărbații în cauză au fost conduși la spital pentru a li se preleva probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 3 mai a.c., în jurul orei 19.00, poliţişti din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au depistat un tânăr, în vârstă de 17 ani, în timp ce conducea un moped, pe strada Abatorului din localitatea Dorobanțu, fără a poseda permis de conducere pentri nicio categorie de vehicule.În cauze, polițiștii au întocmit dosare penale.