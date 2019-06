Pericol in trafic la Constanta. Mai multi soferi beti depistati la volan. Doi dintre acestia, implicati in accidente

Mai mulți șoferi au fost depistați sub influența băuturilor alcoolice în trafic în județul Constanța. Doi dintre aceștia au fost implicați în accidente rutiere soldate cu pagube materiale.Potrivit IPJ Constanța, la data de 21 iunie a.c., în jurul orei 20.05, poliţişti din cadrul Postului de Poliție Mircea Vodă au depistat un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din localitatea Mircea Vodă, județul Constanța, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 225, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 21 iunie a.c., în jurul orei 20.15, poliţişti din cadrul Poliției orașului Hârșova au depistat un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Miorița, județul Constanța, în timp ce conducea un moped, pe strada Principală din localitate, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 22 iunie a.c., în jurul orei 03.15, poliţişti din cadrul Poliției orașului Năvodari au depistat un tânăr, în vârstă de 21 de ani, din Năvodari, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Bujorului din oraș, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, fiind ulterior condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 22 iunie a.c., în jurul orei 08.30, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din Constanța, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul I.C. Brătianu din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, fiind ulterior condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În toate cauzele, au fost întocmite dosare penale.